Beyoncé ukázala po třech letech své svatební šaty

Beyoncé dala ukázku z domácího videa do svého nového videoklipu k písni I was here. Zpěvačka je v něm vidět ve svůj svatební den, jak si obléká šaty. Kromě záběrů ze svatby se v klipu objevují další důležité okamžiky ze života Beyoncé, jako dětská vystoupení, sbírání cen Grammy nebo setkání s Michaelem Jacksonem.

Svatební šaty jsou na videu jen pár vteřin. Podle deníku Daily Mail je navrhla matka zpěvačky Tina Knowlesová, která má vlastní značku House of Dereon a často pro dceru navrhuje šaty, ve kterých září na červeném koberci.

Beyoncé zveřejnila záběry svých svatebních šatů

Na svatbě v New Yorku jí v nich vidělo přes 200 hostů. Mezi nimi i členky kapely Destiny´s Child Kelly Rowlandová a Michelle Williamsová nebo herečka Gwyneth Paltrowová s manželem Chrisem Martinem, kteří ke svému soukromí přistupují stejně jako zpěvačka a nikdy se spolu neobjevují na společenských akcích.

Beyoncé a Jay-Z tři roky po svatbě čekají své první dítě. Zpěvačka by měla rodit v únoru.