Beyoncé poprvé promluvila o potratu, pomohla jí hudba

O potratu se spekulovalo už krátce po porodu Blue Ivy, protože její otec rapper Jay-Z ho zmínil v písni Glory. Děkuje v ní za krásnou dceru a rapuje o bolesti z minula a o tom, jak byl potrat tragický a báli se, že i ona zmizí.

Ani jeden z manželů ale nepotvrdil, jestli se v písni mluví o skutečném potratu. Až nyní v dokumentu, který Beyoncé sama režírovala, se svěřila se svou bolestí.

"Před dvěma lety jsem byla poprvé těhotná. Slyšela jsem srdíčko dítěte, což byla ta nejkrásnější hudba, jakou jsem v životě slyšela. Začala jsem vybírat jména. Představovala jsem si, jak bude moje dítě vypadat," popisuje Beyoncé v dokumentu.

Teď je Beyoncé šťastnou maminkou dcery Blue Ivy.

První dítě ale na svět nepřišlo. "Letěla jsem do New Yorku na prohlídku a neozývalo se srdíčko."

Beyoncé pak našla útěchu v muzice. "Šla jsem do studia a napsala ten nejsmutnější song, jaký jsem kdy napsala," řekla Beyoncé aniž by prozradila, která z jejích písní to je.

"To byla pro mě ta nejlepší terapie. Byla to nejsmutnější věc, s jakou jsem se musela v životě vyrovnat," dodala zpěvačka.