Beyoncé prodává džíny na svém nahém těle

Šestadvacetiletá zpěvačka se ukázala jen v džínách v reklamě na vlastní značku House of Deréon, kterou pojmenovala po své babičce. "Chtěla jsem ukázat, jak sexy dokáže má značka být," sdělila lakonicky magazínu News Of The World.

Něco na tom bude - značka, pro kterou Beyoncé navrhuje modely společně se svou maminkou, slaví minimálně ve Spojených státech úspěchy. Kromě džín, v nich zpěvačka v nové reklamě smyslně láká zákaznice k otevření peněženek, nabízí značka i trička, boty, kabelky či šaty. Obnažená zpěvačka v reklamě na večerní střevíce nás podle všeho ještě čeká.