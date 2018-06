Móda z Grammy: Nejodvážnější byla Beyoncé, Madonna zvolila pánský styl

Lady Gaga letos na samotném předávání cen Grammy chyběla, takže žádný extrémní módní výstřelek se nekonal. Frčela hlavně bílá, stříbrná a zlatá barva a většina zpěvaček odhalila maximálně bujný dekolt.

Dech vyrazila všem až Beyoncé, která byla oděná jen do bílých květin. Úchvatné šaty od Michaela Costella působily, jako by Beyoncé pod nimi byla úplně nahá. Třítýdenní veganská dieta, kterou s manželem držela, se vyplatila. Beyoncé vypadala štíhlejší než kdy dřív a potvrdila to i při vystoupení, na které si vzala jen černé body s vykrojeným zadkem, kterým kroutila líp než Miley Cyrusová.

Beyoncé a její manžel Jay-Z po společném vystoupení na cenách Grammy.

Šaty bez prádla zopakovala v usedlejším stylu Paris Hiltonová, která se v nich předvedla už na party před Grammy. Na samotné ceny přišla v bílé verzi od stejné značky House of Milani, opět s rolákem. Tentokrát byly šaty ale průsvitné hlavně zezadu.

Paris Hiltonová na party před Grammy přišla v odhalujících šatech od Haus Of Milani. V usedlejších šatech stejné značky přišla i na samotné předávání cen Grammy.

Za princeznu byla na Grammy Katy Perry, která zvolila tematické šaty od Valentina. Sukně pak byla pomalovaná notami. Ani v takových šatech s vlečkou si ale Katy Perry neodpustila na červeném koberci rockového paroháče a vypláznutý jazyk.

Cenu za nejhlubší dekolt by mohla získat Alicia Keys v modrých šatech od Armaniho. Riskantní výstřih ale dokázala uhlídat a žádného faux pas se fotografové nedočkali.

Usedle působila Taylor Swiftová ve stříbrných šatech od Gucciho. Sama o své róbě žertovala, že je jako železná košile z brnění. "Jsou neprůstřelné. A jsou opravdu těžké. Jsou přesně takové, jak si myslíte - jako brnění," smála se zpěvačka.

S večerní róbou si hlavu nelámala Madonna a přišla v pánském obleku s černým kloboukem a hůlkou. Na ruce měla stříbrnou rukavici a nevynechala ani oblíbený doplněk - zlatou mřížku na zuby. Doprovod jí dělal podobně oblečený osmiletý syn David. Oba měli obleky od Ralpha Laurena. Madonna se pak na pódium převlékla do bílého pánského obleku, aby tu oddala gaye (více čtěte zde).