Beyoncé nechce mít nikdy děti

„Byly jsme obě na porodním sále, když Solange rodila. Byl to skutečně vzrušující zážitek. Vzpomínám si, že Beyoncé prohlásila, že nikdy nechce mít děti,“ vzpomíná kolegyně Knowlesové ze skupiny Destiny´s Child Michelle Williamsová.

Beyoncé, jejíž současnou láskou je rapová hvězda Jay-Z, v rozhovoru pro britský časopis Cosmopolitan přiznala, že nyní prožívá rozporuplné období.

„Je to šílená věc. Když jste jednou byli u porodu, začnete mít pocit, že něco takového nechcete prožít. Po čase si ale uvědomíte, že to přece musí být krásné, přivést na svět nový život, mít své vlastní dítě. Nikdy jsem neprožívala takové emoce jako nyní,“ řekla třiadvacetiletá Knowlesová.

Zpěvačka se v rozhovoru rozpovídala také o své slávě a přiznala, že jí rodina nikdy nedovolila zpychnout. „Když jsem doma, nemám šanci pochytit nějaké hvězdné manýry. Je to neustále to samé jednání typu, děvče, pojď umýt nádobí nebo nachystej jídlo, pokliď tu. Je to pořád stejné,“ prozradila s úsměvem Beyoncé.