Sestra Beyoncé si postěžovala, že se na koncertě stala terčem rasismu

O své negativní zkušenosti s běloškami napsala Solange několik statusů na sociální síti.



„Vzala jsem svého syna, jeho kamaráda a mého manžela na koncert skupiny Kraftwerk v New Orleans. Byli jsme velmi nadšení a natěšení na to, že si během koncertu zatančíme,“ začala líčit historku Knowlesová na sociální síti.

„Když pak začali hrát naší oblíbenou píseň, říkala jsem synovi, že je teď právě ten správný čas na to rozvlnit boky. Tančili jsme a užívali jsme si to. A najednou na mě začaly čtyři starší bělošky pokřikovat, ať si sednu. Řekla jsem jim, že prostě jen tančím na koncertě. A ony na mě zařvaly, ať si okamžitě sednu,“ pokračovala zpěvačka.



Neuvedla však, jestli s rodinou ženám blokovala výhled na koncert, který si stejně jako ona zaplatily.

„Byla jsem na koncertě, kde se zpívalo a tančilo a někdo je schopný na mě řvát ať si sednu? Přímo před mým dítětem? A navíc mi pak hodí něco na záda?,“ rozčilovala se dál Knowlesová, které pak po koncertě řekl její syn, že na ni ženy hodily citron.

Knowlesová svým fanouškům sdělila, že jen chtěla informovat svět o tom, co všechno se může stát. „Také jsem chtěla lidem ukázat, že by měli být připravení na všechno. A že by měli pochopit, že se občas prostě necítíme bezpečně, když se nám dějí takové věci v blízkosti bílých,“ dodala zpěvačka, kterou hlavně mrzí, že se taková věc stala před očima jejího syna Daniela.