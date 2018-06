Hvězdný basketbal: Beyoncé a Jay-Z se seznámili s Kate a Williamem

NBA spojila dva nejslavnější páry současnosti. Vévoda a vévodkyně z Cambridge se na zápase seznámili se zpěvačkou Beyoncé a jejím mužem. Jay-Z si s Williamem a Kate potřásl rukou a společně sledovali LeBrona Jamese, jak vede svůj tým k vítězství.

Těhotná Kate přišla na basketbal v kabátě od amerického designéra Toryho Burche, džínách a černých lodičkách. William měl modro-červenou košili. Na zápasu NBA byli poprvé v životě a prohlásili, že to bylo „opravdu dobré“ (výsledky zápasu najdete zde).

Setkání slavných párů ovšem nebyla náhoda. Kensingtonský palác vše domluvil předem, aby se úspěšní umělci s královským párem sešli při neoficiální příležitosti. Prohodili spolu pár slov a popřáli si krásné Vánoce.

Po utkání se vévoda s vévodkyní vydali do šaten za hráči, kde pro ně měl LeBron James připravený dárek v podobě krabice dortíků ze svého domova v Akronu v Ohiu.

Britský pár však v Americe nezažívá jen zábavu. Princ William navštívil ve Washingtonu Baracka Obamu a promluvil na protikorupční konferenci. Poté spěchal zpátky do New Yorku, kde s manželkou navštívili sídlo britského konzula a Kate si promluvila s Hillary Clintonovou. Ta jí poradila, aby svému nenarozenému dítěti zpívala, stejně jako to dělala ona, když čekala Chelsea.

Princ William a jeho manželka Kate se potkali s Hillary Clintonovu a její dcerou Chelsea s manželem (New York, 8. prosince 2014).

Kate a William mají dál v plánu navštívit památník a muzeum 11. září a několik nadací. Poslední povinností je večeře k 600. výročí založení univerzity St. Andrews. Poté se královský pár vrátí do Británie, kde na ně čeká princ George.