VIDEO: Beyoncé je tváří sportovního oblečení, ukázala dokonalé křivky

Kolekce sportovního oblečení se jmenuje Ivy Park a spojuje prý klasický módní design s technologickými inovacemi.

Beyoncé v reklamním videu vzpomíná na doby, kdy byla ještě malá holka. Její otec ji dokázal vytáhnout z postele i o víkendu, aby si šli zaběhat do parku. „Vzbudila jsem se, táta mi klepal na dveře a říkal, že je čas jít běhat,“ vypráví zpěvačka v klipu.

K běhu zpočátku neměla moc vřelý vztah. „Pamatuju si, jak moc jsem se chtěla zastavit. Ale donutila jsem se pokračovat. Naučilo mě to disciplíně,“ tvrdí Beyoncé a jedním dechem dodává, že si váží toho, co všechno pro ni rodiče udělali. Bez jejich podpory by prý nikdy nebyla tam, kde je teď. „ Často myslím na to, kolik toho kvůli mým snům obětovali.“

Svým rodičům děkuje i za vřelý vztah k přírodě, ráda si například chodí vyčistit hlavu do parku. Na park prý dokonce myslela, když rodila svou dceru Ivy. Zelená barva listů ji prý totiž uklidňuje.

Ve stejném duchu vychovává i svou dceru Blue Ivy a vede ji k lásce k přírodě. Chce také, aby si holčička všech věcí v životě vážila. Nekupuje jí automaticky všechno, na co si ukáže. Už od malinka ji vede k tomu, aby si vážila peněz a věci si musela zasloužit. Zároveň Beyoncé doufá, že Blue Ivy bude mít na dětství jen ty nejlepší vzpomínky, stejně jako je má ona sama.