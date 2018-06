Beyoncé čelí žalobě za narušení soukromí

13:04 , aktualizováno 13:04

Philip Markowitz žijící v Hollywoodu viní zpěvačku Beyoncé z toho, že se kvůli ní nevyspal a rámus, který provázel natáčení klipu Why Don´t You Love Me musel snášet uvězněn ve svém domě, protože mu štáb blokoval výjezd.