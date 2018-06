Beyoncé v krajce předvedla pozadí, návrhář Jacobs trenýrky

Beyoncé, která byla zvolena za nejkrásnější ženu roku 2012, se po porodu chlubí štíhlejší postavou. Přestože poporodní kila jsou pryč, žensky oblé křivky jí zůstaly. Zpěvačka je ráda vystavuje na odiv.

"Cítím se krásnější, než jsem se kdy cítila. Je to proto, že jsem porodila. Nikdy jsem necítila takový smysl života na zemi," řekla zpěvačka pro magazínu People.

Beyoncé (Met Gala, New York, 7. května 2012)

Na slavnostní galavečer a výstavu v Metropolitním muzeu si zvolila průhledné krajkové šaty s dlouhou vlečkou. Pod krajkou měla body tělové barvy, aby neukázala víc, než by bylo vhodné. Přesto ale podle některých odborníků přestřelila, protože při výstupu po schodech odhalila své pozadí.

Módní návrhář Marc Jacobs kdysi prohlásil, že svět módy je jako komiks. Patrně se toho drží i on a nebojí se provokovat. Na galavečer dorazil v dlouhé krajkové košili, která ale spíš připomínala šaty, a ukázal své spodní prádlo.

"Nezáleží opravdu na tom, jaký trend to je nebo jak to vypadá, musíte akorát nějaký mít, takže mně to připadá jako komiksový svět, kde si každý hraje ve svém přestrojení, proto také říkám, že neexistují špatné trendy," prohlásil v jednom z rozhovorů umělecký šéf značky Louis Vuitton.

"Je mi jedno, jestli se vám líbí laciný městský look nebo výstřední, mužný či sportovní styl. Mladí lidé se oblékají vždy podle svých idolů, ale myslím, že dnes je prostě více možností, jak lidé mohou vypadat," dodal návrhář.