Beta karoten a sedmé nebe

Pulty drogerií i regály lékáren nabízejí celou řadu přípravků na opalování, mezi nimi i ty, které obsahují beta karoten. Na příbalovém letáčku je možné si přečíst tvrzení, která znějí vyznavačům zlatohnědé kůže jako rajská hudba. Tvrdí se v nich, že zázračný beta karoten pomůže kůži ochránit před mnohým - od letního spálení až po zhoubné bujení. Zároveň údajně zařídí opálení bez rizika i bez pobytu na slunci. Snědá pleť pak vydrží velmi dlouho...Jednou z méně významných zbraní, jimiž lidské tělo čelí slunci, je právě karoten. Není však schopen zastoupit účinné UV filtry, bez nichž je pleť slunečnímu záření vydaná napospas jako město bez hradeb. "Pokud spolknete zázračnou pilulku s představou, že je na vás slunce krátké, velice se mýlíte," konstatuje dermatoložka pražského Ústavu lékařské kosmetiky Miloslava Moskalyková. "Kožní nádory, kterých je v současnosti čím dál víc, totiž vznikají v buňkách blízko povrchu, a ty karoten, uložený v kapilárách hluboko v kůži, nijak nechrání." Podle lékařů by měli používat UV filtry zvlášť ti, kdo mají citlivou kůži či za sebou chirurgický zákrok nebo hloubkové ošetření pleti, jako je třeba chemický peeling. Ke slunci přistupujte obezřetně, i když jste přes zimu trénovali v soláriu. Zimní opálení má totiž účinnost přibližně stejnou jako filtr číslo 2. A jak je to s karotenovým opalováním bez slunce? Mamince z Plzně, která nechce být jmenována , se podařilo "předávkovat" své miminko mrkvovou polévkou tak, že v postýlce najednou leželo osmahlé dítě, v jehož zbarvení výrazně převládala žlutooranžová barva. Trvalo delší dobu, než se vše vrátilo k normálu. "To proto," soudí dermatoložka Moskalyková, "že karoten se rozpouští v tucích a tělo potřebuje delší čas, aby jej dokonale vyloučilo." Po užití přípravku s beta karotenem nastane v těle stejný proces. Od spálení na slunci však vůbec nepomůže, jen zarudnutí pokožky signalizující škodlivé spálení nebude tak viditelné. Pokud mezi vaše oblíbené pochoutky patří mrkev, které dokážete zkonzumovat větší množství, přípravky s karotenem vynechte úplně. Za normálních okolností nezpůsobí vašemu organismu žádnou újmu na zdraví, informace na reklamních letácích však berte s rezervou asi tak jako sliby zamilovaného puberťáka.