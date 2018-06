Bertík z komedie S tebou mě baví svět po letech: Nechtěl jsem být hercem

„Jejej, historie stará čtyřiatřicet let. Tehdy jsem byl kluk, dneska dvaačtyřicetiletý táta skoro šestileté dcery Barborky. A ač nejsem ženáč, žiji 22 let ve spokojeném vztahu s přítelkyní. S filmem a natáčením jsem skončil v roce 1988,“ řekl Dvořák.

Po komedii S tebou mě baví svět hrál ještě v televizním filmu Žáku Kašíku, nežeň se a ve dvou seriálech a tím jeho kariéra herce skončila. Dětské hvězdičky často mívají našlápnuto do světa showbyznysu. Proč se další cesta „Bertíka“ neodvíjela podobným směrem?

„Ano, našlápnuto jsem měl, ale já jsem nikdy necítil tu ambici se předvádět před kamerou, nechtěl jsem být hercem. Víc se mi líbila taková ta činnost za kamerou, spíš tedy produkce a organizace toho všeho. To jsem si také po maturitě na průmyslové škole sdělovací techniky zkusil. Bohužel jsem neuspěl u přijímaček na FAMU,“ prozradil.

„Ale rozhodně jsem kvůli tomu nezatrpknul. Začal jsem podnikat, přičichl k penězům a už se do filmového světa nehrnul. Díky škole jsem rozvíjel kariéru v telekomunikacích, po letech obchodnické praxe jsem se stal manažerem a dnes mám na starosti v jedné společnosti strategický rozvoj, obchod a marketing.“

Komedie století S tebou mě baví svět baví diváky neustále. Často se objevuje v televizi a občas si ho nenechá ujít ani Marek Dvořák.

„Je to pravda. Troška nostalgie a vzpomínek není na závadu. Parádní je, že z natáčení až do dneška přežila některá přátelství. Občas se setkáváme a radujeme se, že se vidíme. Dáme kafčo, zavzpomínáme a je nám fajn. Při natáčení se sešla skvělá parta vynikajících herců. Já, tehdy jako kluk, jsem mnohdy jen zíral. Pro ty dospěláky to byla velká zábava, mýma současnýma očima bych řekl, že to pro ně nebyla práce, ale spíš dovolená. Užívali si to natáčení a my děti vlastně taky. To je asi ta nejhezčí vzpomínka,“ přiznal.

Od filmování utekl, živí se něčím naprosto odlišným, ale přiznává, že v hlavě mu přesto jeho herecká epizoda zůstává. Co kdyby, náhodou a teoreticky, přišla teď nabídka zase se vrátit na stříbrné plátno?

„Dneska už bych řekl: jo a moc rád. Samozřejmě, bylo období, kdy jsem o tom nechtěl ani slyšet. Víte tehdy osmiletej nahatej kluk ve filmu a k tomu lidská závist, to byla pastva pro některé lidi. A dávali mi to docela sežrat. Teď jsem ale ve fázi, kdy mě lidi nepoznávají. Bral bych to tentokrát také jako zábavu, klidně si vzal i dovolenou a určitě bych si to moc užíval,“ dodal Marek Dvořák.

Ukázka z filmu S tebou mě baví svět: