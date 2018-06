Berryové krachlo druhé manželství

Krach manželství s o tři roky mladším zpěvákem se nechal čekat. "Eric se ze své závislosti na sexu asi nikdy nevyléčí," tvrdili už dávno lidé pohybující se kolem slavného páru o Benétovi, který prý nedokáže odolat zástupům pohledných fanynek. Slavná herečka pochopitelně zuří.

V poslední době už však zřejmě i ona rezignovala. "Má nového přítele, " spekuluje tisk a píše, že se schází s frontmanem skupiny Limp Bizkit Fredem Durstem. Ten má však stejně sukničkářskou pověst, jako její manžel, a tak si Berryová nejspíš moc nepolepší.

"Cítím, že potřebujeme být nějaký čas od sebe, abychom měli možnost náš vztah znovu zhodnotit. Prosíme vás, abyste teď, když proděláváme takovéto emocemi poznamenané období, respektovali naše soukromí," přeje si po necelých třech letech po svatbě Berryová.

Bulvární listy spekulují o problémech vztahu Halle a Erica téměř od samého počátku jejich manželství, které uzavřeli v lednu 2001.

Halle a Eric se setkali v roce 1999 na party na oslavu premiéry televizního filmu z produkce HBO s názvem Černá Carmen Dorothy Dandridge, v níž Halle přesvědčivě ztvárnila titulní roli Dorothy Dandridgeové - první herečky a zpěvačky černé pleti,

která byla nominována na Oskara (1954). Sama Berryová získala stejně ocenění o 48 let později.

V roce 1996 se Berryová rozvedla s hráčem baseballového týmu Cleveland Indians Davidem Justicem. Benét má dceru z předchozího vztahu s dívkou, která 15 měsíců po narození dítěte zahynula při autonehodě. Jeho první album s názvem True To Myself vyšlo v roce 1996. K jeho hitům patří například Spend My Life With You či Love

Don't Love Me.