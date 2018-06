Berryová vykopla manžela kvůli sexu

Halle jeho chování opět zklamalo, a tak mu vzkázala, že ztratil místo v manželském loži a půjde hezky na gauč.



Za pár hodin si to rozmyslela a na dva týdny ho "vyrazila" z bytu úplně se vzkazem: "Buď se konečně vyléčíš, erotomane, nebo je konec!"



Zatímco se Halle trápila v Montrealu na natáčení, kde ji provázely zdravotní potíže, dováděl Eric s mladými fanynkami na koncertech v Los Angeles. Za manželkou se nepřijel podívat ani na pár hodin.



Nebylo mu proti srsti ani to, že s dívkami dovádí přímo v místech, kde se pohybují jeho a manželčini přátelé, kteří to "za horka" vše roznášeli po celém Hollywoodu a dali vědět samozřejmě i samotné Halle.



K herečce se tak donesly zprávy o tom, že si manžílek užívá nemanželského sexu bez jakýchkoli zábran, za pár hodin. Halle se sice nesložila, ale o Ericovi mluvila dost drsně.



"Zuří a je zklamaná, protože Eric se ze své závislosti na sexu asi nikdy nevyléčí. Zatímco on si užíval v L. A., ona na něho marně čekala v Montrealu. Ani jednou ji nenavštívil. Teď už prý přetekl pohár trpělivosti a Halle si myslí, že Eric řeší jen své problémy a na ni kašle. Otázkou zůstává, jestli, až se Halle vrátí do L. A., nebude mít Eric sbalené kufry před dveřmi bytu," prozradil novinářům člen filmového štábu.



Berryová je v poslední době hodnocena jako jedna z nejnadanějších a nejkrásnějších hereček Hollywoodu. Leč bohužel, miluje muže, jenž vyjma toho, že je velmi atraktivní, je závislý na sexu. Před rokem se podrobil kurzu, který mu měl pomoci zdolávat kritické situace lákající k sexuálnímu dobrodružství. Jak vidno, minul se účinkem.

