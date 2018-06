Berryová věří ve spermobanku

"Jsou dny, kdy se ve vlastní kůži cítím úplně příšerně," svěřila se osmatřicetiletá Halle Berryová časopisu TV Movie.

Vůbec jí nepomáhá, že navzdory tomu, nebo právě kvůli tomu, je pokládána za jednu z nejpřitažlivějších a nejžádoucnějších hollywoodských hereček, která navíc právem patří i mezi nejelegantnější a nejlépe oblékané celebrity.

Svého dosavadního života, k jehož naplnění patří i rostoucí touha po miminku, již hodlá uskutečnit do dvou let, třeba i bez vyvoleného biologického otce, se nehodlá vzdát.

"Chci ho žít po svém a vychutnávat si ho. I kdybych byla ve čtyřiceti sama, dítěte se nevzdám. O pomoc se obrátím na spermobanku," uvedla pro internetový server imdb.com.

Její komplexy méněcennosti zřejmě přispěly i k rozpadu obou manželství, která dosud stačila uzavřít. Ze svazku s muzikantem Erikem Bénetem jí naštěstí zbyla třináctiletá dcera India, kterou krátce po svatbě adoptovali.

Herečka se na ni velice upnula a proto nelibě nese, že jejich vzájemný vztah plný oboustranné důvěry narušují klepy, které se objevují v bulvárním tisku, zejména ve spojitosti s jejím hereckým kolegou Michaelem Ealym.

India ji kvůli tomu doslova bombarduje e-maily a telefonáty, v nichž se ptá, kdo je to ten Michael Ealy, přiznala Halle Berryová. "Musím ji vysvětlovat, že je to pouhý přítel a vše, co se o nás píše, je zcela vytrhováno ze souvislostí," uvedla herečka.