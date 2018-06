Berryová trpí kvůli své kráse

"Všichni říkají, že jsem krásná, jako by ve mně nebylo nic víc," postěžovala si Halle Berryová.

"Moc dobře vím, že být přitažlivá znamená v Hollywoodu hodně dosáhnout, ale neumíte si představit, jak je to těžké. Znamená to přinutit okolí, aby ve vás viděli něco více než jen krásnou tvář. Ale pokud se to podaří, pak můžete dostat všechno, o čem tajně sníte," dodala.



Halle Berryová kdysi jako teenager vyhrála jednu z kategorií soutěže krásy. Chybělo málo a mohla se dokonce stát Miss Ameriky.



"Být sexy není vůbec snadné. Stále si kontroluji váhu. Jím pouze drůbež, ryby a k tomu zeleninu bez příloh. Každý den několik hodin cvičím. Ze všeho nejdůležitější však je cítit se dobře po psychické stránce," řekla nejkrásjější žena planety.



Na dalších stupních padesátky světových krasavců a krasavic se podle časopisu People umístily především hvězdy filmového plátna. Letos obsadily nejvyšší příčky například Nicole Kidmanová, Salma Hayeková, Susan Sarandonová, Catherine Zeta-Jonesová, Jennifer Anistonová, Queen Latifahová, Julianne Mooreová či Jennifer Lopezová.



Rekordní účast patří herečce Julii Robertsové, která se ve výběru People objevia už po osmé. Ze zpěvaček se nejlépe umístily, mimo jiné Britney Spearsová a Lisa Marie Presleyová.

V čele mužského žebříčku se ocitl herec Ashton Kutcher z komedie Novomanželé. Kupodivu až za ním se umístili kolegové Ben Affleck, George Clooney, Colin Farrell či Leonardo DiCaprio.