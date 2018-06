Berryová se zastala dlouhoprsté Ryderové

"Sdílím s Winonou maximální sympatie především proto, že jsem něco podobného před několika málo lety také prožívala na vlastní kůži. Mohu vám říct, že to rozhodně není nic příjemného a záviděníhodného," stojí v dopise, který poslala oscarová herečka černé pleti Ryderové a také médiím.



Berryová v únoru 2000 vjela na Sunset Boulevardu v Los Angeles do rušné křižovatky a způsobila dopravní nehodu. Z místa incidentu utekla a nechala tak napospas zraněného muže, do jehož automobilu narazila.



"Projela jsem tehdy v autě z půjčovny na červenou a narazila do dalšího vozu. Kompletně jsem ho při srážce zničila a sprostě jsem prchla. Až u soudu jsem zjistila, že v autě zůstal muž se zlomeným zápěstím," vzpomíná na nedávnou zkušenost se zákonem hvězda filmu Ples příšer.



Soud pak Berryové udělil pouze pokutu třináct a půl tisíce dolarů a trest dvě stě hodin veřejných prací.

"Když si tu celou událost vybavím, jde mi z toho mráz po zádech. Už bych to znovu nechtěla zažít. Chce to držet hrdě hlavu vzhůru, nechat konat spravedlnost a nedát se zmanipulovat k podpisu rozhodnutí, která nejsou podle vašeho vlastního přesvědčení. Pak všechno bude v pohodě a dobře to dopadne," vzkázala prostřednictvím dopisu Halle Winoně Ryderové, známé z filmu Vetřelec: Vzkříšení.

Ta je podle černošské herečky médii pranýřována mimo jiné i za to, co nikdy neudělala a z čeho se tedy nemusí zpovídat.







