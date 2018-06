Berryová: Do očí mi říkali negře

"Běžně mi přímo do očí říkali negře. Ale je tady mnohem více zákeřného a neviditelného rasismu, který se však objevuje v Hollywoodu na každém kroku. Nestarám se o to, kdo co říká. Jiní herci si můžou myslet, že to tak není, ale to je proto, že nejsou černí. Problém najít dobrou práci je pro barevnou ženu stále reálný a živý. A je to boj, který zakouším každý den," řekla hvězda snímků Gothika a Ples příšer.

Osmatřicetiletá herečka se o rasismu zmínila zrovna v době, kdy Americká filmová akademie ohlásila nominace na filmové Oscary. Ani v jedné kategorii se neobjevila žádná žena s barevnou pletí. Nejlépe placenou černošskou herečku to otrávilo a utvrdilo v přesvědčení, že v Hollywoodu nejsou jiná etnika vyjma bělochů vítána.

Ačkoli Halle Berryová patří mezi nejkrásnější a zároveň talentované ženy pohybující se ve světě pozlátka a slávy, měla vždycky problém s nalezením role a s prosazením tmavé pleti v této práci. Proto se rozhodla, že s rasismem začne bojovat, a bude filmy raději tvořit sama. Skoupila práva k několika literárním předlohám, podle nichž by v budoucnosti měly vzniknout kasovní trháky.