Berounka je přírodní park, tu nelze ničit řevem

Místo mostu prám pendlující s pasažéry ze břehu na břeh. Na Berounce, u vesnice Darová na Rokycansku, je to tak zařízeno už přes sto let. Idyla dřevěného plavidla, jež posunuje po hladině muž s dlouhým bidlem, je však pryč - dnes klouže prám po vodě díky elektromotoru a silnému kovovému lanu. I převoznická živnost tu skomírala, plavidlo nevydělávalo, a tak musel být na místo převozníka vyhlášen konkurs. "A táta ho vyhrál. Myslím, že se přihlásil jako jediný," říká Michal Prokýšek, převozníkův syn, který nemocného otce právě zastupuje. Nebylo (a není) to bláhové? "Proč? Přívozů, které kromě lidí mohou vozit i auta, jako ten náš, už zase moc není. Byla by škoda nechat ho zaniknout, když tady fungoval takovou dobu," namítá sedmadvacetiletý muž, který se původně pustil do podnikání jako opravář aut. "Ale nevynášelo to. A já miluji vodu a rybaření, tak jsem šel dělat převozníka."* Vy věříte, že si prám na sebe vydělá?Jsme tady teprve od minulého podzimu, tak uvidíme, až to na konci roku spočteme. Léto vypadá celkem slibně, ale zima bývá průšvihová. To tady jsme i celý den sami a nikdo nepřijde.* Kolik lidí přijde v létě?Když se vyvede pěkný víkend, děláme i padesát, šedesát převozů denně. V takových výborných časech jdou tržby i k deseti tisícům za měsíc. Ale zkazí se počasí a v červnu, červenci jsme vybrali méně než v dubnu nebo v květnu.* Deset tisíc - to je váš plat?Z těch peněz ještě platíme obecnímu úřadu nájem za prám. Nájem je zároveň i splátkou, protože chceme přívoz koupit a měl by být po několika letech náš. Musím říct, že ta částka je k nám solidní. No a pak odvádíme pojištění a na konci roku spočteme daně. Ale ty asi moc velké nebudou. A zbytek jakžtakž stačí na obživu.* Co když na konci roku zjistíte, že přívoz prodělává?Rozhodně ho nezavřeme. Zřejmě bychom nejdřív pozměnili pracovní dobu, aspoň přes zimu, a přibrali si k tomu ještě nějaký jiný výdělek.* Něco jako to občerstvení, které už u přívozu máte? Co k tomu ještě přidat houpačky pro děti nebo půjčovnu loděk?Ne, to ne. Kdyby tady začal takový blázinec, bylo by kouzlo přírody i řeky v háji. Berounka to je přírodní park a zničit to tu řevem by byla věčná škoda.* Ale neměli byste možná obavu, zda se uživíte.I tak bych na tom takhle vydělávat nechtěl.* Berou vás lidé jako atrakci, nebo spíš jako praktický dopravní prostředek, který nahrazuje most?Spíš jako atrakci. I když už dost lidí z Rokycanska, kteří jezdí na druhou stranu Berounky, s námi na cestách napevno počítá. Když tu nebudeme, budou mít cestu přes nejbližší most asi o pětadvacet kilometrů delší. Při dnešních cenách benzinu je určitě výhodnější dát dvacku za převoz, než to objíždět.* Je třeba mít na prám nějaké zkoušky?Já jsem zatím převozník v zácviku, tak nemusím. Ale kdybych měl přívoz napsaný sám na sebe, budu skládat zkoušky a dostanu osvědčení, že ho můžu řídit. Prám je opravdu vozidlo. Spadá do vnitrostátní vodní dopravy a má i svou státní poznávací značku.* Žijete u řeky, prakticky na samotě, nemáte toho někdy dost a nechcete se vrátit mezi lidi?Když potřebuji lidi, dojedu si za nimi. Někdy je to tu opravdu smutné, ale já mám spoustu zájmů a koníčků. Hned nad přívozem jsem si koupil baráček, tam se zavřu do dílny a něco si dělám na autech. Vždycky se najde někdo, kdo mě tady na řece vystřídá.* To jen tak zavřete přívoz a jdete opravovat auta?Ano. Když tu není obsluha, lidé u vody stisknou zvonek, mně to zazvoní nahoře v domě, tam já mám moped a jsem tu za několik okamžiků.* Voda vás živí, ale je to živel. Bál jste se jí někdy?Stačí říct slovo živel a mám husí kůži. Zjara, když odcházejí ledy a hladina se zvedne, dostávám takový nepříjemný pocit. To už řeka dává poznat, jaká je její síla. Lana od prámu se šponují, všechno hučí... Převoz sám o sobě váží osm tun. A když hladina vystoupá na maximum, musí se odvázat od sloupu a přivázat o něco výš. Pak ale musíte hlídat, jak se hladina mění. Protože kdyby voda rychle klesla, zůstane prám na břehu a dostat ho do řeky by bylo hodně těžké.* Co je tedy horší - sucho, kdy hrozí, že s prámem uvíznete na mělčině, nebo hodně vody?Hodně vody. Z povodní mám vítr, to je jasné. Pamětníci říkají, že někdy v roce 1983 šla voda přes lano, kterým je prám asi dva metry nad hladinou připoután. Vytrhlo to celý sloup, ke kterému přívoz přivazujeme a ještě na něj spadl strom. Úplné sucho také není dobré, ale velká voda je horší.