Berlusconi bude své manželce vyplácet 300 tisíc eur měsíčně

Dohody obě strany dosáhly v sobotu, a tím byl učiněn krok směrem k odluce manželů, která podle italského zákona předchází rozvodu.

O ten třiapadesátiletá Veronica Lariová požádala loni v květnu a jako důvod uvedla Berlusconiho milostné aféry s mladými dívkami. Popudem byl údajný vztah s osmnáctiletou studentku Noemi Letiziovou. Premiér se tehdy zúčastnil narozeninové oslavy Letiziové, zatímco narozeniny svých dětí opominul. K plnoletosti prý studentce věnoval náhrdelník posázený diamanty.

Bývalá herečka Veronica Lariová požadovala, aby jí premiér vyplácel 43 milionů eur ročně (více než 1,1 miliardy korun), tedy přes 3,5 milionu eur měsíčně (asi 91,5 milionu korun).

Berlusconimu je 73 let. Veronica Lariová je o dvacet let mladší a je jeho druhou manželkou. Poznali se v roce 1980 a civilní sňatek uzavřeli o deset let později, když se Berlusconi rozvedl. Mají spolu tři děti - Barbaru, Eleonoru a Luigiho. Berlusconi má ještě Marinu a Piersilvia z prvního manželství.

Rozdělení majetku mezi děti zatím není vyřešeno. Podle agentury ANSA děti Lariové zřejmě budou mít podíl na rodinném majetku, kde se již nějakým způsobem uchytily. Eleonora zahájila stáž v holdingu Fininvest, Luigi je ve správní radě společnosti Mediolanum a Barbara chce nabývat zkušenosti v nakladatelství Montadori, jehož prezidentkou je Marina.