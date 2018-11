Táta je kritik, ale vždy s úsměvem, prozradila Berenika Suchánková

„Byla bych moc šťastná, kdyby to klaplo. Jde o příběh s písničkami Heleny Vondráčkové, které jsem tak nějak znovu objevila a hodně mě chytly. Jsou dost nadčasové a prostě se mi líbí ,“ svěřila se Berenika.

V Divadle Broadway hrála před lety v Klíči králů a návrat by byl podle ní skvělý. „Moje maminka sleduje na internetu, kdy a kde se konkurzy konají a na co a posílá mi odkazy, a tak jsem se rozhodla, že to zkusím,“ prozradila.

Berenika Suchánková účinkovala v řadě seriálů, například Krejzovi, Gympl, představila se také v muzikálu Evita. Přiznala, že stále ještě sbírá zkušenosti a jelikož je z umělecké rodiny má doma i podporovatele a kritika.

„No, neřekla bych, že by mi do mých rozhodnutí táta zasahoval. Podporuje mě, to ano, ale když třeba spolu točíme, tak hlavně já jdu za ním a ptám se ho na názor. A třeba požádám i o pomoc. Víte já si uvědomuji, že jsem ve věku, kdy bych měla brát cokoli, ale ne proto, aby o mě lidé věděli, ale kvůli zkušenostem a abych se postupně posouvala,“ říká.

„Občas se dokáže i naštvat, ale je to táta a kamarád v jednom, takže když mám problém, tak se zhluboka nadechne a za jednu, dvě sekundy se usměje a řekne: Tak to jdeme řešit. Žádný bouřlivák, prostě můj rádce a ochránce,“ dodala Suchánková.