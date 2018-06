Berenika Saudková: něžná i vyzývavá zároveň

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Berenika Saudková je opravdu výrazný typ a ani v oblékání myšku nepřipomíná. Své "přednosti" často zahaluje do šatů empírového střihu, které její postavě bezvadně sedí. Růžová varianta, korunovaná čelenkou v barvě a panenkovskými copánky, by ale možná snesla trošku delší sukni. Vypadalo by to elegantněji a souměrněji. Podle všeho se ale v Berenice pere vyzývavost s něžností, takže asi nepochodím. Co bych ještě vytkla umělkyni, která na charitativní aukci divadla Golem velmi úspěšně vydražila svůj obraz, jsou černobílé boty. Prostě neladí.

Loňská vicemiss ČR Kateřina Pospíšilová si na premiéru filmu Bestiář vyrazila příznačně ve smyslné rudé. Je vidět, že všechno chtěla zkombinovala na jedničku s hvězdičkou (zvláště chválím detail černého trička vykukujícího z výstřihu), až na to trošku dojela. Vysoké černé jehly jsou super, ale Kateřina k nim stůj co stůj chtěla do ruky něco stejně lesklého a to byla chyba, protože kabelce se tu povedenost daří úspěšně kazit. Navrhuji schovat do ní zlatý opasek a odložit ji pod sedačku v kině. Pak to bude perfektní!

Moderátorka Zuzana Belohorcová se přišla pobavit do klubu Mish Mash na Axe Vice party a vypadala tak v pohodě, že se z toho člověku chce usmívat taky. Zuzka se nedávno vrátila z Celebrity Campu na ostrově Sangat a letní nálada se jí evidentně drží. Bílé volné tričko s tílkem jsou fajn a džíny sedí, ale k těm botám by možná víc seděly nějaké delší, bez ohrnutí.

