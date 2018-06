Berenika Saudková: Budu mít velká prsa až do osmdesáti!

Středobodem pátečního večírku v prostorách Národního muzea se stala z celkem „pochopitelných“ důvodů výtvarnice Berenika Saudková. Dcera malíře Káji Saudka se má čím chlubit, její bujné poprsí by jí mohla závidět leckterá žena. „Už jsem si zvykla, že mi lidé při hovoru nekoukají do očí, ale do výstřihu,“ řekla na úvod.

A po kom vlastně takovou „chloubu“ získala? „Prsa mám po mámě, a také babička prý měla velká, pevná a kulatá prsa až do osmdesáti. Nikdy neměly dost mléka a nemohly po porodu kojit, proto jim prsa vydržela pevná i bez plastik,“ vysvětlila Berenika a dodala, že u Saudků „to“ ženy vždycky měly naprosto původní a přirozené.

Troška: Můžu si sáhnout?

K obdivovatelům vnadné blondýnky se velice rychle přidal i režisér Zdeněk Troška. Jakmile spatřil Bereničino vyvinuté poprsí, okamžitě se přestal ovládat a se zájmem na něj ukazoval. Chvílemi se zdálo, že si chce dokonce sáhnout. Možná i takto probíhají filmové konkurzy. „To není můj styl. Tato dáma je velmi výrazný typ, konkrétní nabídku však nemá. Zatím,“ řekl známý režisér.

Podhůrský tančí na ulici

Moderátor a herec Zdeněk Podhůrský se na party Febiofestu pěkně roztančil. Již brzy bude tancovat v nové televizní show Bailando, a tak pilně trénuje, kde se dá. „Úplně mě to pohltilo. Jakmile slyším hudbu, už se začínám kroutit, dokonce i na ulici,“ usmíval se Podhůrský, který své šance na vítězství v nové taneční show TV Nova vidí jako nadprůměrné. „Bude to těžké, ale uvidíte, že zase tak velké nemehlo nejsem,“ pozval Zdeněk závěrem k televizním obrazovkám.