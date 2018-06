Herečka Berenika Kohoutová zalovila mimo branži, přítel má kavárnu

Berenika Kohoutová byla v minulosti spojována s herci Vojtou Kotkem a Kryštofem Hádkem. Známý je taky její vztah s exmanželem Táni Vilhelmové Pavlem Čehákem.

"Tehdy o něm psali, že se ještě nerozvedl, ale oni už se rozvedli. Krátce potom, co jsme spolu začali chodit," řekla Kohoutová v show Drzá Diana.

Vztahy s muži ze showbyznysu už ji ale omrzely. "Je jednoduché si najít někoho z branže. Ale já mám partičku, ke které se pořád vracím. To jsou takoví pankáči a je to pro mě takové antistresové prostředí, kde se nemusím s nikým bavit o tom, co právě točím a s kým točím a už jsem se víceméně uchýlila jen k téhle skupině těch normálních lidí. Tak tam taky občas zalovím," přiznala mladá herečka. Jméno svého nového partnera říkat nechce. Prozradila jen, že je majitelem kavárny.

V show Drzá Diana, kterou televize Óčko odvysílá v pátek ve 21:10 Kohoutová naživo a bez přípravy zazpívá a taky předvede, proč je považována za nadějnou a talentovanou herečku.