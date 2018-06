„Já jsem si Pavla brala s tím, že je to muž mého života a že s ním budu navždy. Když jsem byla malá a rodiče se rozvedli, vzala jsem si do hlavy, že já to budu mít jinak. No tak neměla. Třeba ještě někdy jindy,“ prohlásila herečka.

Její manžel Pavel Čechák prý celou věc rozsekl a jistým způsobem ji osvobodil. „Můžu si teď ještě vychutnat mládí, které jsem vsadila do rukou jeho a jeho rodiny,“ řekla Berenika s tím, že rozchod ovšem neprobíhal v klidu.

„Já v sobě měla takový vztek! Tak velký, že kdybych ho neměla, zhroutila bych se. Ten vztek mě držel nad vodou. Teď už je to v pohodě, ale hladké to u nás opravdu nebylo. Hodně mi pomohlo, že jsem v té době měla moc práce, když jsem natáčela Tvář,“ vysvětlila.

Rozpad vztahu s manželem o 16 let starším herečce zbořil představu o tom, že starší muži vědí, co chtějí, jsou samostatní a sebevědomí. „Když se dospělý rozvedený muž se dvěma dětmi rozhodne, že si mě vezme, a po roce a půl se rozhodne, že mě už nechce, tak je to takové... No, člověk to nečeká. Může se to samozřejmě stát, ale představa, že starší chlapi vědí, co chtějí, se mi tím trošku rozmetala,“ dodala.