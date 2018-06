Samotu jsem si užívala, ale to je pryč, říká Berenika Kohoutová

Jak se stavíte k otázce sexu na jednu noc?

V životě jsem to nezažila.

Dobře, ale pokud by se vám jako single ženě naskytla podobná příležitost, šla byste do toho?

Kdyby se to naskytlo, tak se to naskytne. Co víc k tomu říct.

Ptám se proto, že jste nedávno single byla, a tak pátrám po tom, jak vážný je váš nový vztah...

Nevím. Nevím... Spíš je to tak, že je tu něco, co se může vyvíjet.

Kde jste toho pravého hledala?

Já jsem hlavně nehledala, byla jsem ráda, že jsem sama a dost jsem si to užívala. Jenže jak víme, lidi přicházejí do našich životů náhodně, a to se také stalo. Je to člověk, který je mimo hereckou branži. Ale pořád je to tak čerstvé, že se ještě nedá mluvit o něčem vážném.

Vy jste o sobě dala vědět v seriálu Ulice, teď jste v sitcomu PanMáma. Je to tak, že se kariéra rozjela celkem slibně?

Jsem spokojená. Jen co jsem odešla z Ulice, přišla další práce, hned na to i PanMáma, pak i jeden celovečerní film a navíc se paralelně s tím rozjíždí i moje hudební kariéra, takže jsem spokojená. Samozřejmě by mohlo být líp, zvlášť v té hudební oblasti, tam je práce hodně, ale profesně si nemám na co stěžovat.

Čemu přisuzujete ten náhlý zájem o svou osobu? Je to víc o štěstí?

Já si myslím, že je to všechno o nějakém štěstí a o začleňování mezi lidi z branže. Nedokážu tedy přesně říct, čím se ta kariéra takhle rozjela, ale zatím to funguje.

Chodíte na castingy, nebo je předem zavrhujete, aby nepřišel případný neúspěch?

Buď na to člověk nervy má, nebo nemá. Já to mám tak, že si řeknu, že se nemůžu hroutit z každého castingu, který nevyjde. U nás je to tak, že pět vyjde, dvacet nevyjde, takže jsem ráda, když to vyjde, ale předem s ničím nepočítám. To je prostě moje metoda.



Berenika Kohoutová v sitcomu PanMáma

Takže umíte prohrávat?

Jo, myslím, že jo. Vždycky jsem připravená na to, že je miliarda jiných mladých a šikovných herců, kteří se tam zrovna víc hodí. Tak to je a já s tím nic nenadělám.

Říkala jste, že byste ráda víc zpívala. V čem je problém?

Jde o to, že to celé dělám sama, všechno si to platím, celé si to organizuju, vymýšlím, takže je to šílený nápor na nervy. Vždycky mám pocit, že když jedno dokončím, že se tím uzavře jeden kruh, jenže tak to většinou není. Hned se vyrojí něco dalšího, zvlášť v případě koncertů. Byla bych moc ráda, kdybych se dostala do nějakého širšího povědomí jako zpěvačka, výrazně by to ulehčilo práci. Lidi by mě zvali sami.

Nebojíte se, že budete muset upozadit hereckou kariéru, aby ta hudební mohla vůbec vyniknout?

V životě jsem to dělat nemusela a myslím si, že to nebude ani potřeba. Znám spoustu herců, kteří jsou souběžně muzikanti a nijak se to netluče. Momentálně žádný časový střet v tomhle smyslu nemám, tak doufám, že se to takhle bude doplňovat i v budoucnu.