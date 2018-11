Kohoutová: Porodit děti je to nejvíc, co může žena pro chlapa udělat

Berenika Kohoutová je sice teprve krátce po rozvodu s bývalým manželem Pavlem Čechákem, přesto ji to neodrazuje od randění a také případné další svatbě se nebrání. „Co se stalo, stalo se. Jedeme dál. Cítím se teď být silnější než dříve. Myslím, že se věci dějí tak, jak mají, a já se rozhodně nebráním ani dalším svatbám,“ přiznala zamilovaná herečka.

Kohoutová aktuálně natáčí nový film s Markem Vašutem, Miroslavem Etzlerem a Jitkou Čvančarovou. Většina natáčení probíhá na horách. „Je to spíše kousek za Prahou, přesněji Sedlec-Prčice na Příbramsku. Dokonce jsem si tam zadováděla už i na sněhu, protože brzy startuje lyžařská sezona a zasněžuje se uměle,“ prozradila herečka.



A jak to má zpívající herečka se sportem? „Sice nejsem sportovní typ, ale ráda jezdím na snowboardu. A navíc sníh a slunce, to je moje,“ popsala sněhové radovánky Kohoutová, která se zpět na natáčení vrací v prosinci.



Herečka si také velmi pochvaluje nový vztah s přítelem Kryštofem. Ten není jako ona z filmové branže, ale dělá copywritera. „S přítelem se hýčkáme navzájem a naštěstí si rozumíme. Důležitý je respekt, což jsem se díky němu naučila,“ říká Kohoutová. Co je podle ní nejvíc, co může žena udělat pro muže? „Rozhodně je to založení rodiny. Myslím, že porodit muži děti je slušná meta,“ uvedla herečka.

V plánech až do roku 2019 má Kohoutová naprosto jasno. „Nejdůležitější pro mě je teď deska ve spolupráci s Jirkou Burianem. V Divadle Studio DVA budu pak celé příští léto na letní scéně hrát Starce na chmelu a po prázdninách začneme zkoušet Saxanu. Pokud všechno bude tak, jak to bylo doteď, tak žádné speciální přání nemám. Takže vlastně asi - aby to vydrželo,“ dodala herečka.