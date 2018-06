Dcera Obermannové: Mámina Tajná kniha pro mě byla spíš minus

Čtěte ve čtvrtek Rozhovor s Berenikou Kohoutovou o její desce i soukromí čtěte ve čtvrtek v Magazínu DNES.

Vzhledem ke své matce často slyší otázky na téma Tajná kniha, ve které Irena Obermannová popsala vztah s Václavem Havlem. Jaké to je být dcerou spisovatelky, o které všichni mluví?

"Myslím, že po tom skandálu s Tajnou knihou to bylo spíš minus," říká. "Přijde mi hrozné, že někdo dokáže vnímat dceru jako součást matky, ne odděleně. Je mi to vlastně jedno. Máma je jenom jedna, miluju ji a tím to pro mě hasne."

Tajnou knihu četla ještě dříve, než vyšla. Máma se jí ptala na názor, na to, jestli ji má vydat. Už předtím jí prý řekla, že se s Václavem Havlem přátelí.

Šokovalo ji spíš to, co se semlelo potom, když její matku začala část národa za její knihu odsuzovat. "Měla jsem o mámu hrozný strach. Byly dny, kdy jsem se bála, že přijdu domů a najdu ji viset na lustru," přiznala.

Irena Obermannová s dcerou Berenikou

I tak by jí ale znovu doporučila knihu vydat. "Já jsem obecně zastáncem hesla: Ničeho v životě nelituj. Nemá smysl se vracet a přemýšlet, co kdyby a jestli. Dovedla jsem si představit, co to způsobí. I když ve skutečnosti to bylo mnohem horší," říká.

