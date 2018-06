Vybírám si chlupaté a tvrdé balony, prozradil Radek Štěpánek

"Vezmu si čtyři, jeden hodím doleva, jeden doprava a pak si vybírám na první servis podle toho, jak jsou míčky chlupatý. Já jsem při tom zápasu reklamoval, že chci tvrdší balony," vysvětlil Štěpánek, na co si "stěžoval" u rozhodčího během daviscupového zápasu.

Tenisová dvojice byla přesvědčena o vítězství, přestože zažila i různé prohry. "Člověk si musí jít za svými sny, musí věřit," prohlásil Štěpánek a prozradil, jak to u nich v šatně vypadá.

"Když třeba Tomáš přišel zklamaný z kurtu, když vyhrál Ferrer, tak jsem ho obejmul. Udělal, co mohl. Pak jsme si řekli, že dál to bude buď a nebo, dali jsme si naši týmovou písničku a šli jsme do boje. Každý má před tím svoje rituály, svoji rozcvičku," vyprávěl Štěpánek.

Tomáš Berdych zase přiznal, že občas při hře sleduje i svou partnerku v hledišti.

"Když skončí balon, tak se někdy juknu," řekl Berdych, kterému vadí hekání v ženském tenise. "Je to moc strojené. Ať mi nikdo neříká, že to pomáhá."

Do Show Jana Krause přijali pozvání také ministr zahraničí a prezidentský kandidát Karel Schwarzenberg a Miss Earth 2012 Tereza Fajksová.