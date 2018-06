Beran: Porotu SuperStar bych vyměnil

Především je rád, že práce na tanečním sále všechny soutěžící, kterým nikdo neřekne jinak než děti, baví. „A co víc - bavím je i já. Funguje mezi námi profesionální vztah, a navíc jsme kamarádi. Navzájem se svěřujeme s tím, co nás štve, co nám vadí. Já před nimi nic neskrývám a klidně s nimi rozebírám všechno, co je podle mne špatně. Konkrétně třeba porotu a její výroky. Zrovna za to, co předvedla minulou neděli, bych ji nejraději vyměnil,“ naráží Ladislav Beran na porotce SuperStar.

Dovede ho totiž rozčilit, když někdy hodnotí věci, kterým nerozumí. „Místo toho, aby ocenili, že se ty děti zkoušejí hýbat a do toho ještě zpívají a po hlasové stránce to v rámci možností dobře zvládají, tak je kritizují. Jenže si neuvědomují, že tím kolikrát kritizují i práci lidí okolo. Z Flashdance udělali Ein Kessel Buntes a Ondřej Hejma řekl Sámerovi, že se hýbe jako medvěd brtník. K tomu lze asi jen dodat, že již dlouhá léta existuje hudební stanice MTV. Měli by na ni někdy mrknout, aby byli v obraze.“

Proč tam sedí Hejma?

Složení poroty by Ladislav Beran viděl úplně jinak. Nechal by jen Milana Hermana, protože uznává, že vydavatelská firma v ní svého zástupce mít musí, možná i Ondřeje Soukupa coby skladatele, ale Osvaldovou a Hejmu by vyměnil. „Nechápu, proč tam sedí textařka, a ne třeba profesor zpěvu. Proč tam sedí pan Hejma, který pro mě není žádná autorita a nemá za sebou v showbyznysu téměř nic. Dovedu si tam představit Jiřího Korna, Helenu Vondráčkovou, zkrátka někoho, kdo umí zpívat, má i herecké zkušenosti a dovede se hýbat. A rozhodně mi tam chybí někdo, kdo rozumí pohybové stránce věci, třeba Richard Hes. Složení stávající poroty se mi zdá opravdu nešťastné,“ říká otevřeně.

Tři hodiny tance nestačí

Problém vidí Beran i v nedostatku času soutěžících na přípravu. Na zkoušení pohybu či choreografie k písničce mají totiž vymezený jeden den v týdnu, a to pouhé tři hodiny. „Ať jich bylo deset, osm nebo teď tři, pořád jsem měl na ně stejný čas. Samozřejmě je to hrozně málo, i když má většina z nich pohyb v těle a cítí rytmus, ale jinak jsou to amatéři a nemají s tím zkušenost. Šikovný byl podle mne Standa Dolinek nebo Petra Páchová. Martina Balogová je opravdu bohyně zpěvu a dobře na tom byla i pohybově.“

Na konci bude mejdan

Beran se už těší na konec soutěže. Naplánoval totiž velký mejdan pro všechny děti. „Uděláme oheň, opečeme buřty a dáme si pivo. A budeme plánovat, že se třeba někde uvidíme. Moc rád bych s nimi dál spolupracoval. Za rok by se měl v Praze realizovat netradiční projekt game planet - taneční, pohybová, moderní show. Něco, co tady prostě v současné době chybí. Konkrétně jsem se o tom bavil třeba s Martinou Balogovou, a kdyby se to povedlo a nic se u ní do té doby nezmění, je dost dobře možné, že si v tom zahraje a zazpívá. A možná i někteří ostatní, kterým se projekt také líbí a fandí mi. Já zase fandím jim.“