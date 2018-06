Ber nebo neber končí, Zuna už bude moderovat jen zprávy

Po talk show Veroniky Žilkové se tak diváci musí smířit i s odchodem Pavla Zuny. Ten však v televizi a na obrazovce nadále zůstává coby šéf a moderátor televizního zpravodajství.



Pavel Zuna a šestadvacet krásných dívek, z nichž každá má kufřík s určitou částkou peněz

"Teď mám jiné aktivity. Moderuji zprávy a taky se jim věnuji jako šéf zpravodajství, takže pro mě je to dobře," řekl Pavel Zuna. Více o zrušení Pustit žilou čtěte - Talk show Žilkové na Primě končí, o kšeft přišla i Hanychová



Krásné hostesky ve studiu soutěže Ber nebo neber

Ber nebo neber Prima vysílala od února 2007. Jednalo se o hru, v níž soutěžící vybíral kufříky, hrál s bankéřem o možnou výhru a přitom měl ještě výhled na krásné hostesky. "Jsou to pro mě dva roky života. I když vysílání nebylo moc náročné, tak jsem rád, že končí. Ten pořad se už podle mě vyčerpal a myslím, že poslední rok už jen přežíval," uvedl ke konci vysílání Zuna.



Pavel Zuna bude i nadále uvádět hlavní zpravodajskou relaci televize Prima

Posledním dílem bude vánoční speciál, v němž se objeví i Miss World Taťána Kuchařová. "Každý pořad je licencován a my jsme měli licenci na dva roky. Takže tím to končí. Bavilo mě to. Ta práce mi dala nový pohled na moderování," dodal moderátor.

Televize Prima zatím neuvedla, jaký pořad by měl zábavnou soutěž nahradit. "Děláme teď vysílací schéma, takže se nezlobte, ale nic víc vám k tomu neřeknu," řekla mluvčí Primy Jana Kocová.