Manžel Natalie Portmanové kvůli své lásce konvertuje k judaismu

Francouzský tanečník a choreograf Millepied se rozhodl, že se stane Židem. Je to pro něj důležité kvůli manželce a lásce k její rodné zemi. Do Izraele se prý zamiloval.

Pár sice bude kvůli nové práci Millepieda bydlet hlavně v Paříži, a herečka se proto rozhodla přestěhovat z Hollywoodu (více zde), nyní ale oba pobývají v Izraeli. Portmanová tam natáčí svůj režijní debut.

"Je to věčné dilema mezi Tel Avivem a Jeruzalémem. Nyní se mi líbí Tel Aviv kvůli nočnímu životu a architektuře, ale možná si to rozmyslím," řekl pro list Yedioth Aharonot choreograf, který se kvůli natáčení na několik dní přestěhuje s manželkou do Jeruzaléma.

Millepied a Portmanová se poznali během natáčení filmu Černá labuť v roce 2009. O dva roky později se jim narodil syn Aleph. Pár se vzal během soukromého židovského obřadu až v roce 2012.