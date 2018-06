Benjamin Bratt se oženil

Benjamin se stal slavným jako detektiv Reynaldo curtis v televizním dramatu Law and Order, ale opustil tento seriál po čtyřech letech v roce 1999, aby se zaměřil na kariéru u filmu. Od té doby se objevil ve filmech jako The next best thing a Traffic. Benjamin a Talisa se setkali v roce 2000 při natáčení filmu Pinero, v příběhu portorikánského dramatika Miguela Pinera, který sklidil ovace odborné kritiky.



Bratt se ženil poprvé, zatímco pětatřicetiletá Talisina podruhé. Oba jsou na seznamu amerického People´s magazine mezi padesáti nejkrásnějšími lidmi na světě.



Talisa se narodila v New Yorku a poprvé se proslavila v bondovce z roku 1989 Povolení zabíjet. Objevila se také po boku Antonia Banderase v The Mambo kings či Johnnyho Deppa v Don Juan De Marco.

V sobotu 13.4. 2002 se Benjamin Bratt oženil v San Franciscu s Talisa Sotovou.