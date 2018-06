Benetton šokoval díky důchodcům

Největší aplaus ve Fabricu nesklízely dlouhonohé manekýny, ale právě ženy a muži z domova důchodců v Ostravě Zábřehu, kterým je už více než 80 let.

I ti si na pódiu zatančili s modelkami a modely o dvě i tři generace mladšími. Jedna z těchto modelek-důchodkyň oslavila den po přehlídce dokonce třiaosmdesáté narozeniny.



Rozruch mezi přítomnými páry vyvolala také přehlídka spodního prádla ve stylu "exhibicionista-úchyl". Mladé modelky přicházely na pódium zahalené do kabátů, který prudce a krátce rozevřely až teprve těsně před zaskočeným divákem.

Benetton tedy opět ukázal, že jeho reklamní strategie je neměnná - chce prostě šokovat a agentura Cool, která přehlídku připravila, ukázala, že barvy Benettonu sluší dětem, mladým lidem i důchodcům.

Přehlídka měla švih, vtip a špičkovou choreografii a co ocenili diváci nejvíce? "Bylo to skvělé, protože většinou nešlo o žádné extravagantní modely, ale o věci, které se opravdu dají nosit denně do práce, nebo do přírody," shrnula jedna z divaček v klubu Fabric.