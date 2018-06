Benešová: štíhlost ji připravila o roli

Benešová měla dostat jednu z vedlejších rolí. "Vybrali si mě typově, ale nakonec usoudili, že by ta postava měla být víc při těle. To je paradox, snažím se vypadat a pak kvůli tomu nedostanu roli. Ale to nevadí, přijde něco, kde budou chtít hubené holky," říká s úsměvem herečka, která skvělou figuru předvedla na party k filmu Gympl v klubu Daylong v pražském obchodním centru Palladium.

Nechyběli tady jeho hlavní představitelé, Jiří Mádl a Tomáš Vorel jr. ani hereččin manžel Tomáš Matonoha. Večírek již tradičně ozdobili také Agáta Hanychová, Pavel Novotný, Zdeněk Podhůrský či Míša Nosková.

O kulturní vložku se postaral Karel Emanuel Gott, který hudebně doprovodil křest cédéčka pohádek pro nevidomé děti v rámci projektu Oči na dlani. Producent a pořadatel akce Petr Jákl jich pak slíbil několik odvézt dětem do dětského domova v Ústí nad Labem.

Holčičku si přála od osmnácti

To je nadmíru sympatické právě Lucii Benešové. K dvěma vlastním synům, desetiletému Luciánovi a dvouletému Štěpánovi přibyla před půl rokem holčička. S manželem si ji vzali z dětského domova v Plzni.

"Sáře je osm let a máme ji v pěstounské péči. Snila jsem o tom už od osmnácti, moc jsem chtěla něco udělat pro opuštěné děti. Tohle je minimum a není to vůbec složité. Můj bývalý partner o tom ale nechtěl slyšet, říkal, že by to asi nezvládl," vypráví Benešová a na mysli má otce svého staršího syna, herce Filipa Blažka.

Sáru si vyhlídl Lucián

V Matonohovi naopak v tomto ohledu našla spojence. "Dva dny po naší návštěvě plzeňského dětského domova jsem se zeptala, jestli bychom mohli udělat něco víc než tam jenom jezdit, třeba si někoho vzít do rodiny. On řekl jen: ´Proč ne?´ a úplně mi tím vyrazil dech. Takového chlapa jsem hledala," říká šťastně Benešová.

Všechno to začalo návštěvami dětského domova v Plzni a společnými výlety se skupinou dětí a jejich ošetřovatelkou. "Jelo s námi většinou osm až deset dětí, jednou jsme takhle byli i na zlínském festivalu. Pozvali nás tam pořadatelé a my se zeptali, jestli nebude problém mít s sebou deset dětí. Vyšli nám skvěle vstříc, všechny nás přijali a ubytovali. Sára byla už tehdy mezi nimi a vlastně si ji vyhlídl Lucián. Až později, na společné fotce, jsme přišli na to, že jsou si podobní, mají třeba stejnou mezírku mezi předními zuby," líčí Benešová.



Jestli se rodina bude rozrůstat, se ještě uvidí. Na víkendy se už pravidelně k Sáře každopádně přidává i její třináctiletá sestra Veronika, která v rodině nebude chybět ani o Vánocích. Herecký pár tak na Štědrý den potěší hned čtyři dětská srdce.