Benešová a Matonoha čekají rodinu

Miminko neplánovali, ale ani se mu nebránili. Na svět přijde téměř rok po svatbě, na začátku října. „Je nám jedno, co to bude, hlavně ať je vše v pořádku. I když bych se přece jen přimlouvala za holčičku, když už kluka máme,“ říká Benešová.

Prvorozený syn Lucián, kterého má herečka ze vztahu s hercem Filipem Blažkem, už se na sourozence těší. Nejvíc ale celá rodina ocení to, že bude Lucie víc doma. „Zatím pracuju naplno, hraju divadlo, jezdím na zájezdy. Když hrajeme někde dál, jsem mimo domov třeba i týden. Manžel i syn mají velkou radost z toho, že bude domácnost fungovat tak, jak má. Pokud všechno dobře půjde a budu po zdravotní stránce v pohodě, ráda bych ještě dokončila letošní divadelní sezonu. Pak už docela ráda vypnu a nechám si jen dabing, který zvládnu i s bříškem,“ plánuje Benešová.

Stihnout by chtěla ještě natáčení filmu Kuličky s režisérkou Irenou Pavláskovou. „Uvidíme, jestli budu točit ještě před porodem a bříško nějak zamaskujeme, nebo až po něm. Protože docela rychle přibírám, vidím to na druhou možnost. A kdyby se to nestihlo vůbec, tak se nedá nic dělat. Rodina je přednější,“ dodala Benešová.