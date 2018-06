Benedict Cumberbatch po měsících prozradil jméno syna

Prvorozený syn hvězdy seriálu Sherlock Holmes se jmenuje Christopher Carlton Cumberbatch. Prostřední jméno se v hercově rodině dědí, má ho on, jeho otec i dědeček. Na začátku kariéry přitom Benedict vystupoval pod příjmením Carlton. Jeho agent ho však přesvědčil, aby se vrátil k příjmení Cumberbatch.

„Začínal jsem jako Benedict Carlton, což je moje prostřední příjmení, které mám po dědečkovi. Cumberbatch zní jako prd ve vaně. Je to ještě mnohem vtipnější, když to vyslovujete s anglickým přízvukem. Ale agent, který byl chytřejší než já, mě přesvědčil, že je to dobré jméno. Ale lidé si z něj dělali legraci a dělají nadále!“ prohlásil herec.

Benedict Cumberbatch a Sophie Hunterová měli svatbu letos na Valentýna v kostele na anglickém ostrově Isle of Wight.

Poprvé se společně ukázali na veřejnosti teprve loni v létě, ale znají se už od roku 2009, kdy si spolu zahráli ve filmu Burlesque Fairytales. Loni v listopadu se dvojice zasnoubila a hercův mluvčí v lednu oficiálně potvrdil, že Hunterová je těhotná.