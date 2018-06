Benedict Cumberbatch s manželkou čekají druhé dítě

Dvojice se spolu ukázala v Los Angeles na premiéře filmu Doctor Strange. Informaci o druhém těhotenství přinesl server E! News, herec s manželkou se zatím k ní nevyjádřili. Pár si totiž střeží soukromí a jen výjimečně o něm něco prozradí.

Cumberbatch a Hunterová první těhotenství oznámili loni v lednu dva měsíce po zásnubách. Syn Christopher, jemuž přezdívají Kit, se jim narodil v červnu 2015, čtyři měsíce po valentýnské svatbě rodičů (více zde).

O svých zkušenostech s otcovstvím promluvil v rozhovoru s Vanity Fair začátkem tohoto roku.

„Mít dítě je ohromující. A to na velmi nečekané úrovni. Najednou jsem pochopil hrdost mých rodičů mnohem více než kdy předtím,“ řekl s tím, že mu to také pomohlo v přípravách na Hamleta v londýnském Barbican Theatre. „Očekával jsem že v případě Hamleta by mohlo být otcovství na škodu, protože je to všechno o tom být synem. Ale je to naopak. Mnohem víc syna pochopíte, když se stanete otcem.“