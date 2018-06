Nebylo to z chtíče, říká Cumberbatch o sexuálních experimentech s muži

„I když to bylo experimentování, nikdy mě nenapadlo, že tohle je pro mě. Byli to jen chlapci a jejich penisy, stejně jako u dívek to jsou vaginy a prsa. Nebylo to z chtíče,“ řekl herec magazínu Out.

Cumberbatch v novém filmu Imitation Game hraje matematika Alana Turinga, jenž pomohl rozluštit šifrovací kód Enigmy za druhé světové války.

Turing byl homosexuál, který byl za svou sexuální orientaci odsouzen. Nakonec spáchal sebevraždu. Přestože byl loni posmrtně po dlouhé kampani královnou rehabilitován, podle herce to bylo moc pozdě.

„Jediný člověk, který by mohl odpustit, je Turing, ale nemůže, protože jsme ho zabili. A to mě opravdu štve. Hodně štve,“ řekl.

Představitel seriálového Sherlocka Holmese přiznal, že homosexualita je pro některé jeho kolegy pořád problém.

„Myslím, že když se prodáváte v Hollywoodu jako představitel hlavních rolí, říct: Jsem gay, je stále překážka. Všichni známe herce, kteří jsou gayové, ale nechtějí o tom mluvit, nepřiznají to nebo to budou stále popírat. Nevím ale, co dělají, aby se s tím dokázali smířit,“ prohlásil.

„Hnutí za lidská práva a hnutí za práva gayů a sexuálních menšin udělala během posledních čtyřiceti let obrovský pokrok, to bezpochyby, ale je tu ještě velké množství práce, kterou je třeba udělat,“ dodal herec.