Benedict Cumberbatch se dočká vysněného dítěte

„Stavím nyní dům. A bylo by hezké, kdybych zaplnil tento domov láskou a dětmi,“ řekl nedávno herec. Brzy se mu to zřejmě splní.

„Benedict je nadšený. Ona je teprve ve druhém měsíci, takže se to snaží tajit, dokud nezačne druhý trimestr těhotenství. Budou zapírat, že je těhotná, dokud to nebude bezpečné. Pak to oznámí,“ řekl Cumberbatchův kamarád exkluzivně pro Showbiz Spy.

„Velmi si hlídají své soukromí. A také se chtějí vzít před narozením dítěte. Oba jsou velmi konzervativní a ctí tradice, nechtějí, aby se dítě narodilo jako nemanželské. Ben dlouho snil o tom, že se usadí a založí rodinu. Jeho sny se naplnily, máme z něj obrovskou radost,“ dodal.

Dítě se má narodit příští rok na konci jara či počátku léta.

Na začátku listopadu oznámili hercovi rodiče jeho zasnoubení s režisérkou Sophií Hunterovou, čímž mnohé překvapili. Dlouho se totiž spekulovalo o hercově sexuální orientaci.

Poprvé se společně pár ukázal na veřejnosti letos v létě. Znají se ale už od roku 2009, kdy si společně zahráli ve filmu Burlesque Fairytales.