Bendová: Že jsem mrcha, mi nevadí

Simona se prý z marného boje o Adama pro příští pokračování nepoučila.

"Že jsem v seriálu mrcha, to mi nevadí. Když už bude mít Simona v dalších dílech nějaký vztah, bude těm chlapům dávat dost zabrat. Nebylo by dobré, aby byla Simona najednou hodná. Kladných postav je tam dost," podotkla jednatřicetiletá herečka, která je dva týdny po operaci kolene a v pátek večer na party druhé řady seriálu přišla krásně opálená.

"Opalovala jsem se a nevěděla, že nesmím, tak mi koleno oteklo a musí mi z něj teď vytáhnout vodu," svěřila se iDNES. Ke svému zranění prý přišla při sportování. "Mám to ze snowboardu a ze squashe," upřesnila Bendová.

Za dva týdny se těší na dovolenou. Jede s manželem a rodinou své sestry na Mallorcu. "Budeme jenom plavat, žádné další sporty! Den před odjezdem ještě točím Rodinná pouta a den po příletu už zas znovu," řekla.

Ačkoliv do konce roku by si herečka přála otěhotnět, prázdniny má zcela zaplněné prací. Kromě seriálu ji mohou vidět diváci v kině ve filmu Sametoví vrazi a zanedlouho v další snímku režiséra Jiřího Svobody, kde dostala zase zápornou roli vypočítavé milenky. "Další nabídky jsou zase mrchy. S tím nic holt nenadělám. Už to tak teď prostě je," smířila se prozatím Bendová.

Na oslavu vstupu do druhé řady přišel za seriál do pražské restaurace Cafe Cafe kromě Bendové také manželský pár z nové rodiny Boháčkových - Lenka Skopalová a Oldřich Navrátil, majitel sklářské firmy v podání Jana Kačera, či Jana Ivanovič-Infeldová, která v seriálu hraje Markétu Prchalovou. Byla tu také Petra Špindlerová (Hanička Ziková), Roman Štolpa (MUDr. Liška). Druhou řadu začíná televize Prima vysílat 7. června.