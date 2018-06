Bendová: Závidím Kynychové dvojčata. Chci je taky

"Vašek má v rodině dvojčata dokonce dvakrát. Už když jsme čekali Vašíka, jsme si říkali, že by mohla být. Je to strašný zápřah, ale pak to stojí za to. Co by to bylo, jestli dvě holky, dva kluci, nebo holka a kluk, by mi bylo úplně jedno," tvrdí Bendová.

S dalšími potomky ale spěchat nebude, dva tři roky si ještě počká. Holčičky Hanky Kynychové, které viděla na netradiční snídani s Bebe Dobré ráno v pražské restauraci Jet Set, si ale prohlížela s velkým zalíbením. Jednu z nich si dokonce pochovala a sledovala, jak se při tom tváří její osmiměsíční Vašík. Ten z tátovy náruče celou scénu jen zvědavě sledoval a po roztomilých dvojčatech známé cvičitelky se pak neustále otáčel.

Alice Bendová, Hanka Kynychová, jejich partneři a dietoložka Kateřina Cajthamlová mohly dát na snídani s Bebe Dobré ráno řeč i o zdravé výživě. Všechny se také hlásí k Hnutí za dobrou snídani, které propaguje zdravou a chutnou snídani.

Snídají zdravě

Bendová je prý hladová neustále a snídat by mohla podle svých slov hned jak otevře oči. Párky ale na jejím stole neuvidíte. "Snídáme ovoce, jogurty, sušenky, já si dávám meltu, manžel kafe s mlékem a malý Vašík dostane kašičku. Nejvíc milujeme hotelové snídaně, a když někde jsme, tak si je užíváme."

A Kynychová? Ta má na otázku snídat, nebo nesnídat, jasný názor. "Jasně, že se má snídat. Nezáleží na tom, aby snídaně byla jako švédský stůl, musíme si ji užít a věnovat jí hodinu. To v dnešní uspěchané době myslím nestíhá nikdo. Dostat něco do těla můžeme za tři až pět minut, takhle to taky často provozujeme. Synovi Filipovi nasypu cornflaky, zaliju mu je mlékem a běží do školy. Bebe sušenky beru jako rychlovku, ale výborné jsou k svačině," dodává cvičitelka.