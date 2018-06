Bendová si Kňažka v posteli pochvaluje

"To byl pro mne obrovský zážitek. Najednou jsem dostala vážnou roli s vynikajícím hercem," říká Bendová.

"V řadě televizních filmů jsem musela hrát milostné scény v posteli. Často se mi stávalo, že jsem si v duchu říkala, to skřípe, to nejde, není to přirozené. Ale pokud šlo o Milana Kňažka, tak to bylo něco úplně jiného. Je tak vynikající herec, že jsme svůj vztah zahráli naprosto přirozeně. Obdivovala jsem ho. Jsem šťastná, že jsem s ním mohla natáčet."

O Alici Bendové, která hraje zatím jenom potvory, lidé většinou říkají, že je to ve skutečnosti velmi hodná holka. A s manželem, podnikatelem, žije v tom nejlepším manželství.

"On je totiž opravdový chlap. Býval hokejistou, teď podniká. Je zcela mimo moji branži a to je dobře. Protože kdyby do mé práce viděl, mohli bychom se třeba o něco i pohádat. Takhle je všechno v pohodě. Všechny moje role prožívá, probírá se mnou i texty a je trpělivý. Mám v něm obrovskou oporu," říká Alice.

Ačkoliv se nyní Alice raduje ze své herecké dráhy, s reality show by nechtěla mít nic společného.

"Možná, že kdyby mi bylo osmnáct a byla bych v nějaké nepříjemné finanční situaci, tak bych o ní snad začala uvažovat. Ale jinak si to neumím ani představit. Když jsem viděla těch dvanáct lidí v jedné ložnici bez oken, tak to opravdu musím říci jen jediné: To bych prostě nevydržela."