Bendová se chystá za Fidelem

17:08 , aktualizováno 17:08

Herečka seriálu Rodinná pouta Alice Bendová se chystá na dalekou cestu. V únoru by ráda procestovala s manželem a přáteli Kubu a to doslova křížem krážem. Na to bude mít celých čtrnáct dní. „Dokud je tam Fidel, tak chci tuhle zemi procestovat celou,“ říká Alice.