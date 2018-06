Bendová přivedla na svět dceru Alici. Rodila jsem s láskou, říká

Holčička přišla na svět v pražské Fakultní nemocnici Motol ve 14:47 hodin, váží 3,20 kilogramů a měří 48 centimetrů. Maminka i dítě jsou v pořádku.

"V osm hodin začaly pravidelné kontrakce, v jedenáct jsme odjeli do porodnice a za účasti velkého Vašíka na sále, který mě hladil a masíroval, jsem porodila císařským řezem. Mám nejkrásnější pocit, úplně jiný než u prvního porodu, rodila jsem s láskou," říká Bendová.

"Nejvíc se těším na celou rodinu, až se začneme všichni pelešit. Jsem absolutně šťastná," dodala.

Alice Bendová s rodinou

Dceru si herečka Alice Bendová a hokejista Václav Benda moc přáli. "Ve skrytu duše jsem toužila po holčičce a ono to vyšlo. Jméno vybral Vašek, chtěl, aby se jmenovala po mně, když se Vašík jmenuje po něm. Prostě aby to bylo spravedlivé a sourozenci se nehádali," vysvětlila už dřív.

V průběhu těhotenství také uvedla, že vše museli coby rodiče v rámci možností vysvětlit i synovi Vašíkovi, kterému je teprve dva a půl roku. "Ještě z toho nemá rozum a nechápe, proč je ta holčička v bříšku a není tady s náma. Věřím, že až se narodí, bude z ní nadšený a nebude žárlit. A mohl by se taky rozmluvit, rošťákovi se do toho moc nechce. Zatím používá svoji vlastní řeč, které rozumíme jen my doma. Jsou to někdy legrační výrazy," svěřila se herečka.

Šestatřicetiletá Alice Bendová pochází z Prahy, diváci ji mohou znát se seriálů Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy či Bazén. Nyní vystupuje v pořadu Hádej, kdo jsem! na Primě.