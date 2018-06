Bendová přestala kojit, synovi to nestačilo

"Mrzí mě to, strašně jsem chtěla kojit déle, ale nedá se nic dělat, Vašíček měl hlad. Najeli jsme na Nutrilon a moc mu chutná," říká herečka známá ze seriálu Velmi křehké vztahy a soutěže Hádej, kdo jsem.

Svého syna už vodí i do společnosti a on se tam cítí jako doma. Naposledy, na křtu knihy Cestou k úspěchu od brněnského autora Jana K. Antonína, se rozhodně jako doma choval a knihu pokřtil po svém - pokakal se doslova od hlavy až k patě.

"Takhle se mu to snad ještě nepovedlo, měl to až na lopatkách. Ještě že s sebou vozím navlhčené ubrousky, celého jsem ho v rohu restaurace na lavici omyla, pleny naházela do jednoho pytle a vezu si to s sebou domů," smála se Bendová.

S kočárkem běhá v lese

Vašíčkovi zatím péče rodičů - herečky a hokejisty Václava Bendy - svědčí. Nebyl zatím ani nemocný. "Nechodíme takhle mezi lidi často, ale nemůžu ho úplně izolovat, musí mít nějakou imunitu. Nejvíc jsme ale tam venku u nás, chodíme do lesa na procházky, on spí a já s kočárkem běhám."

V knize Cestou k úspěchu, která je autorova desátá, jubilejní, je vedle dalších osmdesáti osobností nejen ze světa showbyznysu, například Lucie Borhyové, Jana Saudka, Zdenky Žádníkové-Volencové, nebo Jiřího Adamce, popsán také příběh Alice Bendové. A jaká byla ta její cesta k úspěchu? "Nebyla zase tak trnitá," tvrdí s úsměvem herečka.