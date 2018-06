Bendová: Pomáhám mrše Simoně

"Je to energická žena, pro kterou středem světa a smyslem života byla její rodina," tvrdí o postavě herečka. Se svou postavou by si prý docela rozuměla. "Obě rády komunikujeme a jistě bychom našly témata na jednu dvě kávy," uvažuje Steinmasslová.

Naopak charakter Simony Pražákové její představitelka zcela odsuzuje. "Jsem sama překvapená, čeho všeho je ta holka ještě schopná. A já jí v tom ještě mám pomáhat!" Směje se Alice Bendová, která o roli od začátku moc stála.

"Líbila se mi a věděla jsem, že pokud budu obsazena, užiju si s ní ještě hodně legrace," uvedla Alice. "Simona ještě přitvrdí," prozradila o chystaných dílech. Sama by si ale s takovou osobou ve skutečnosti porozumět nemohla. "Proč? Vždyť je prolhaná, intrikánská, jde přes všechno a všechny, často je zlá a závislá hlavně na penězích!"

Zdeňka Žádníková Volencová je s postavou Ivany Kučerové Hruškové spokojena. "No na tebe se, holka, už těším!" Pomyslela si, když si přečetla první scénář. Za ten rok natáčení seriálu se prý její postava naučila výborně vařit, narostly jí vlasy. "A co se týče vztahu a vztahům k opačnému pohlaví, tak Ivanka malinko zklidnila hladinu estrogenů," představuje herečka své "druhé já". A co se podle ní Ivance stále nedaří? "Používat nejdříve mozek a potom srdce."