Bendová: Pivařka nejsem, šest kousků do sebe nenaklopím

"Chci, aby si to malý užil a nasytil se pořádně toho jódu. Nepoletíme nikam daleko, dlouhé lety nedělají dětem dobře, zvolíme klasicky asi Mallorku a Krétu. Pokud nebudeme v květnu točit Hádej, kdo jsem, nebudu dělat nic jiného, než co jsem dělala dosud, točila jsem totiž maximálně pět až šest dní v měsíci a byla co nejvíc s Vašíkem," říká Bendová.

Hereččin syn oslaví za tři měsíce dva roky, váží téměř patnáct kilo a měří devadesát tři centimetrů. A je to prý rošťák, který nenechá svoji mámu ani vteřinu v klidu. "Vymýšlí hrozné krávovinky, všechno spravuje, odevšad by chtěl skákat. Teď to bude moci zkusit do vody, koupili jsme mu velký bazén a právě mu ho nafukujeme," líčí Bendová. Jediné, co teď oceňuje, je to, že změnou času ze zimního na letní si její syn posunul spánek o hodinu, takže chodí spát večer v devět a rodiče nechá ráno v posteli trochu dospat.



Tereza Kostková, Luboš Xaver Veselý a Alice Bendová

Slunné a krásné počasí láká také herečku na letní zahrádky na pivo či na sklenku vína. I když svou zásobu pivních lahví má i doma. "Nejsem pivař, pět šest kousků do sebe nenaklopím, ale pivo si dám třeba ráda ke kachně, na chuť, nebo na zahnání žízně v horkých letních dnech. Doma ho ale máme vždycky zásobu, prostřídáváme ho docela často s vínem, teď u nás vede lehké proseco," líčí Bendová.

I proto ráda oblékla kroj a stoupla si spolu s kamarádkou a kolegyní Terezou Kostkovou za pípu na nedávné tiskové konferenci na téma Český pivní festival Praha 2009, který vypukne na letňanském letišti 22. května. "Kroj jsem oblékla hrozně ráda, měla jsem ho na sobě poprvé a byla to legrace. Tenhle byl kupodivu pohodlný, a to až tak, že si člověk pivo dá a vůbec to není vidět. Pak je horší se obléknout zpátky do riflí. Zkusila jsem i čepovat, ale vypěnilo mi to až nahoru, výčepní by ze mě nebyl," uzavírá se smíchem herečka.