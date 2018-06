Bendová nepotřebné dárky od Ježíška prodá

"Já to nemám ráda, to nakupování ve shonu. Člověk by to měl kupovat s rozmyslem - v průběhu celého roku sledovat, co si kdo přeje. V průměru dávám každému dva dárky, ale samozřejmě ještě nemám všechno," prozradila třiatřicetiletá herečka.

Vánoce má prý Bendová moc ráda, hlavně vánoční atmosféru. Možná i proto, že se většinou dívá celý den na pohádky. Letos se ale výjimečně zúčastní přípravy slavnostní večeře.

"Mám za úkol uvařit rybí polévku, tak to studuju už teď. Na zlaté prasátko nevěříme, hlavně já mám vždycky hlad už od rána, tak doufám, že si ji dáme už k obědu. No a salát a řízečky udělá mamča," dodala Bendová s tím, že Vánoce stráví klasicky, tedy s manželem a rodinou.

A co by si přála od Ježíška? "Já jsem si napsala o poloprofesionální foťák. Ten bych fakt chtěla hodně! A kdyby se mi náhodou sešly dva nebo tři, tak by to vůbec nevadilo, tak bych je prodala."

Na rozdíl od Štědrého dne herečka nemá ráda Silvestra a s ním spojené oslavy. Už po několikáté se proto sejde se svými přáteli už o den dříve. "Chodíme ke kamarádovi do hospody, parta tak třicet, čtyřicet lidí, a tam se zděláme tak, že 31. se pak už jen díváme na televizi," dodala.