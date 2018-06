Bendová jí biomaso. Chce tady dlouho vydržet

"Najeli jsme na to víceméně nedávno, přiměl nás k tomu náš syn, chtěli bychom tady pro něj dlouho vydržet," vysvětluje herečka.

Se zdravou výživou to ale zase příliš nepřehání. "Párečky, šunku i různé salámky si taky dáme, to je jasné. Vegetarián se ze mě opravdu nikdy nestane. Máme rádi maso, a dobré maso, a proto jsem začala kupovat skoro výhradě biomaso. Chutná úplně jinak. Je to i o pocitu, že do sebe nedostáváme nějaká antibiotika z kuřat, chudáků krmených v nějakých příšerných podmínkách," říká herečka.

Jestli se jí její snaha vyplatí, se uvidí až v budoucnu. "Myslím, že se to ukáže, až nám bude padesát, šedesát." Miluje jehněčí maso, kuřecí, telecí, ale dneska má zrovna jenom zeleninovou směs. Je jako vegetarián.